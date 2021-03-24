«Достал нож, приказал раздеваться». Алла Шишкина рассказала, как на её мать напал маньяк

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина отреагировала на нашумевшее интервью Ксении Собчак с Виктором Моховым, известным как «скопинский маньяк».
«Люди разделились на два лагеря: те, кто считает, что такие фильмы нужно делать и, соответственно, противники, считающие, что это хайп на резонансном случае. Я не просто за такие фильмы, я поделюсь личной историей из моей семьи.
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Когда моя мама училась на втором курсе института, на неё в лифте напал маньяк. Он достал нож, приказал раздеваться. Это были времена СССР и моя мама, как истинная комсомолка, считала, что такого в стране советов быть просто не может.
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Она возмутилась и сказала парню убрать нож, после чего получила удар этим ножом в руку и плечо. Чудом не порвалось лёгкое, спас многослойный шов джинсовой куртки. Мама стала кричать, двери лифта открылись, и этот урод выбежал. Позже его поймали и посадили.
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Два шрама и этот мамин рассказ с детства в моей голове и перед моими глазами. Я панически боюсь маньяков. Всегда ходила и хожу оглядываясь, если это вечер. Звоню и сообщаю номер такси, в которое села, пишу смс родным и друзьям обо всех своих передвижениях, на всякий случай.
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Со мной разговаривали об этом и поэтому я знала, что такое может случиться и надо быть осторожной. А эти девушки сели в машину к незнакомцу просто потому, что с ними никто не разговаривал и не предупреждал об опасности.
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Не все родители разговаривают со своими детьми на разные, в том числе болезненные темы. Поэтому такие фильмы могут открыть глаза на проблему, на то, что стóит быть аккуратнее. К сожалению, маньяки живут среди нас и чаще всего похожи на милых, добродушных людей.
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Важное. Я не понимаю, как после таких зверств он снова на свободе? Этот маньяк сейчас живёт в доме, ходит по улицам и не раскаивается в содеянном, считая, что он хороший человек», — написала Шишкина в своём «инстаграме».
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