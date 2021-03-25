«Динамо» стало обладателем Кубка ЕКВ, победив в российском финале «Зенит»
Московское «Динамо» в третий раз в своей истории выиграло Кубок Европейской конфедерации волейбола — второй по значимости волейбольный еврокубок.
Во втором матче финала динамовцы 25 марта переиграли в Санкт-Петербурге «Зенит» в четырёх сетах – 25:21, 23:25, 28:26, 26:24. Самыми результативными игроками встречи стали динамовцы Ярослав Подлесных и Антон Семышев, набравшие по 24 очка. У зенитовцев 21 очко набрал Иван Подребинкин.
В первом матче, состоявшемся в Москве на прошлой неделе, «Динамо» также было сильнее – 3:2 (26:28, 25:18, 20:25, 26:24, 15:9).
Ранее «Динамо» уже дважды побеждало в Кубке ЕКВ – в 2012 и 2015 годах. В этом году впервые в истории турнира в финале встретились два российских клуба.
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