Большунов ответил, не обидно ли ему за отношения братских народов России и Украины

Лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов прокомментировал отношения народов России и Украины. Село, где родился Большунов, расположено в нескольких километрах от российско-украинской границы.

«Там 4-5 км. Когда бегаю кросс по лесу, там километр до границы остаётся», — приводит слова Большунова Sport24.

Спортсмена спросили, не обидно ли ему за отношения между братскими народами.

«Друзей через границу у меня не было. То, что происходило, было в другом месте всё-таки. У нас там всё спокойно.

Я один всегда был с отцом, вместе с ним рос и тренировался, у меня не было никогда каких-то прям знакомых украинцев. Меня эта ситуация не коснулась и никак не касается», — ответил Александр.