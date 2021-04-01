Большунов ответил, не обидно ли ему за отношения братских народов России и Украины
Лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов прокомментировал отношения народов России и Украины. Село, где родился Большунов, расположено в нескольких километрах от российско-украинской границы.
«Там 4-5 км. Когда бегаю кросс по лесу, там километр до границы остаётся», — приводит слова Большунова Sport24.
Спортсмена спросили, не обидно ли ему за отношения между братскими народами.
«Друзей через границу у меня не было. То, что происходило, было в другом месте всё-таки. У нас там всё спокойно.
Я один всегда был с отцом, вместе с ним рос и тренировался, у меня не было никогда каких-то прям знакомых украинцев. Меня эта ситуация не коснулась и никак не касается», — ответил Александр.
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