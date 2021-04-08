Сборная России обыграла Канаду на чемпионате мира по кёрлингу
Мужская сборная России по кёрлингу обыграла Канаду в десятом туре чемпионата мира со счетом 8:7.
Состав российской команды: Сергей Глухов, Дмитрий Миронов, Евгений Климов, Антон Калалб и Даниил Горячев.
На счету россиян 8 побед и 2 поражения на турнире. Команда делит второе место в турнирной таблице со сборной Швеции. В следующем матче сборная России сыграет с Норвегией.
На чемпионате мира, который проходит в Калгари (Канада), команды поборются за квалификационные очки на Олимпийские зимние игры 2022 года в Пекине. По регламенту соревнований на первом этапе 14 команд сыграют по кругу, шесть лучших сборных выйдут в плей-офф. Далее пройдут квалификационные игры, полуфиналы, матч за бронзовые медали и финал.
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