Сборная России обыграла Канаду на чемпионате мира по кёрлингу

Мужская сборная России по кёрлингу обыграла Канаду в десятом туре чемпионата мира со счетом 8:7.

Состав российской команды: Сергей Глухов, Дмитрий Миронов, Евгений Климов, Антон Калалб и Даниил Горячев.

На счету россиян 8 побед и 2 поражения на турнире. Команда делит второе место в турнирной таблице со сборной Швеции. В следующем матче сборная России сыграет с Норвегией.

На чемпионате мира, который проходит в Калгари (Канада), команды поборются за квалификационные очки на Олимпийские зимние игры 2022 года в Пекине. По регламенту соревнований на первом этапе 14 команд сыграют по кругу, шесть лучших сборных выйдут в плей-офф. Далее пройдут квалификационные игры, полуфиналы, матч за бронзовые медали и финал.