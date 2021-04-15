Российскую тяжелоатлетку отстранили от соревнований из-за допинга
Двукратную чемпионку России по тяжёлой атлетике 29-летнюю Екатерину Катину временно отстранили от соревнований из-за обвинения в нарушении антидопинговых правил.
Международное агентство допинг-тестирования (ITA) начало расследование дела. Как сообщает Международная федерация тяжёлой атлетики, обвинение основано на отчёте Ричарда Макларена и расследовании ВАДА о систематической допинговой практике в российском спорте.
ITA добавляет, что дальнейших комментариев в ходе продолжающегося разбирательства не будет.
Накануне ITA сообщило, что начало разбирательство по делу о нарушении антидопинговых правил в отношении четырёх российских гребцов — Вячеслава Михайлевского, Владислава Рябцева, Дениса Клешнева и Сергея Федоровцева.
Олимпийского чемпиона Федоровцева и ещё трёх россиян обвинили в употреблении допинга
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