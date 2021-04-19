ITA расследует дело о нарушении антидопинговых правил российским штангистом Киреевым

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) от лица Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF) занимается расследованием дела о нарушении антидопинговых правил российским штангистом Ринатом Киреевым, сообщает пресс-служба IWF.
Обвинения в нарушении антидопинговых правил основаны на результатах расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена, а также на данных московской антидопинговой лаборатории.
Ранее, в августе 2019 года, Федерация тяжёлой атлетики России уже дисквалифицировала Киреева на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Киреев – серебряный призёр чемпионата Европы 2013 года в весовой категории до 94 кг, победитель Универсиады-2011, а также двукратный чемпион России.
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