ITA расследует дело о нарушении антидопинговых правил российским штангистом Киреевым

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) от лица Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF) занимается расследованием дела о нарушении антидопинговых правил российским штангистом Ринатом Киреевым, сообщает пресс-служба IWF.

Обвинения в нарушении антидопинговых правил основаны на результатах расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена, а также на данных московской антидопинговой лаборатории.

Ранее, в августе 2019 года, Федерация тяжёлой атлетики России уже дисквалифицировала Киреева на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Киреев – серебряный призёр чемпионата Европы 2013 года в весовой категории до 94 кг, победитель Универсиады-2011, а также двукратный чемпион России.