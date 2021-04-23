Мария Ласицкене сделала прививку от коронавируса

Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене рассказала, что прошла первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции.
«Сначала мы ждали ответ РУСАДА по этой вакцине, чтобы они получили от ВАДА подтверждение того, что в ней нет запрещённых препаратов, которые могут потом быть неприятным сюрпризом. Мы всё-таки решили, что нужно сделать прививку. Скоро у меня начинается сезон, поэтому мы с тренером решили, что лучше я буду вакцинирована, не стану переживать и отвлекаться от подготовительного процесса. Естественно, буду соблюдать все меры предосторожности, но психологически мне и моему организму будет проще. Даже если вдруг, не дай бог, в моём окружении будут заболевшие люди, то меня не посадят на карантин и я смогу продолжать готовиться, смогу быть в обойме.
Верю, что мой организм без сюрпризов абсолютно спокойно перенесёт прививку. Каждый делает так, как считает нужным, тут самое правильное и верное — это тщательно обдумать важность и необходимость прививки для каждого. А решение каждый принимает сам, мы приняли вот такое», — приводит слова Ласицкене пресс-служба ЦСКА.
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