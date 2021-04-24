«Медаль можно было сделать симпатичнее, никому не в обиду». Нагорный — после победы на ЧЕ

Российский гимнаст Никита Нагорный поделился эмоциями после одержанной победы на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Базеле (Швейцария). В сумме за многоборье 24-летний спортсмен набрал 88,032 балла, завоевавший серебро россиянин Давид Белявский получил 85,864 балла.
«Не смущает ли, что медаль, скорее, жёлтая, чем золотая? Не очень, да? На самом деле — нет, не смущает. Медаль и медаль. Но можно было сделать посимпатичнее, никому не в обиду. У нас были красивые медали в 2017 году на чемпионате мира в Монреале, со стеклом в центре, переливающиеся. То есть были медали, дизайн которых можно отметить. Но были и похуже, чем эта. Но в любом случае это для меня как поощрительный приз за хорошую работу. Это всё ещё зависит от конкуренции, если победа добыта в борьбе, то она более значимая, а здесь я просто выполнил свою задачу. Я не стремился победить.
Впереди ешё два соревновательных дня? Готовили под два дня подряд, не под четыре. У нас были комбинационные дни, когда мы два дня подряд делали свои комбинации, но четырёх дней подряд на тренировках не было. Ну и в любом случае три снаряда, конечно, полегче, чем шесть, но придётся по полной выкладываться, у меня три финала в один день.
Будет ли полегче? Нет, конечно. Всё с нуля, и будет в два раза сложнее, потому что физическое состояние будет намного хуже. Вот смотрите, сейчас восемь вечера, на следующий день мы выступаем в час дня. До часа ночи я буду «лечиться» для того, чтобы выйти на соревнования. Массаж, физиотерапия, иголки и так далее», — приводит слова Нагорного «Матч ТВ».
- 24 апреля 2021
-
09:56
-
03:35
-
00:56
-
00:05
- 23 апреля 2021
-
23:35
-
23:04
-
22:43
-
20:34
-
20:14
-
19:46
-
19:15
-
18:52
-
18:25
-
17:57
-
17:33
-
16:42
-
15:08
-
11:13
-
09:33
-
08:52
-
01:09
-
00:50
- 22 апреля 2021
-
21:59
-
21:01
-
20:47
-
18:03
-
17:13
-
16:35
-
11:52
-
10:37
-
09:14
-
09:12
-
09:00
-
08:30
-
08:15