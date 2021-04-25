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Нагорный рассказал, что его жена винит себя в его падении с опорного прыжка на ЧЕ

Нагорный рассказал, что его жена винит себя в его падении с опорного прыжка на ЧЕ
Другие / Прочие виды спорта 0
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Российский гимнаст Никита Нагорный рассказал, что его супруга Дарья Спиридонова винит себя в его падении после приземления с опорного прыжка на чемпионате Европы.

«Она никогда не смотрит мои выступления, но сегодня решила в первый раз посмотреть опорный и включила именно тогда, когда я делал второй прыжок. И говорит, что теперь винит себя в этом, говорит, что если она будет смотреть, то я плохо выступлю. Но это, конечно, не так, просто совпадение. А так в целом она просто каждый день пишет, чтобы я был аккуратнее, ей же нужен здоровый муж, как и команде — здоровый спортсмен (смеётся).

Понятна ли причина падения? Да, конечно. Было ожидаемо по техническому исполнению, я специально так заходил, перестраховывался. Всё-таки четвёртый день, большая нагрузка, первым прыжком немного придавил ногу. Эти моменты сказываются, и сегодня нужно было просто пройти все виды и уехать здоровым с соревнований. Но при этом не было задачи не стараться, не работать все виды до конца. С этим я не справился, будем работать. Сегодня впервые столкнулся с таким состоянием, это тоже опыт, дальше не будем допускать таких ошибок», — приводит слова Нагорного «Матч ТВ».

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