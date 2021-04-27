Гроссмейстер Томашевский — об уровне Непомнящего: у Карлсена есть повод волноваться
Двукратный чемпион России гроссмейстер Евгений Томашевский оценил шансы соотечественника Яна Непомнящего в матче за мировую шахматную корону против норвежца Магнуса Карлсена.
«Скажу так — у Магнуса есть повод волноваться. По личным встречам в классические шахматы у Яна перевес. Магнусу тяжело придётся, и он будет к этому матчу готовиться особенно тщательно. Кто победит? Надеюсь, что Непомнящий. Шансы у него есть, но для этого нужно начинать готовиться сразу же — через пару дней после турнира претендентов», — приводит слова Томашевского «Советский спорт».
Матч за титул чемпиона мира между Карлсеном и Непомнящим пройдёт с 24 ноября по 16 декабря 2021 года во время всемирной выставки «Экспо» в Дубае (ОАЭ).
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