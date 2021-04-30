Сидорова и Иванюк начнут международный сезон на этапе «Бриллиантовой лиги» в Дохе

Чемпионка мира 2019 года по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова и бронзовый призёр первенства планеты того года в прыжках в высоту Илья Иванюк возобновят выступления на международной арене на этапе «Бриллиантовой лиги» в Дохе в конце мая, сообщил менеджер спортсменов Павел Воронков.

«Мы планируем Доху с 28 мая для Сидоровой и Иванюка. Что касается Гатауллиной, то определимся с планами чуть позже», — приводит слова Воронкова РИА «Новости».

Ранее стало известно, что World Athletics одобрила заявки Марии Ласицкене, Анжелики Сидоровой, Ильи Иванюка и Аксаны Гатауллиной на участие в международных соревнованиях в 2021 году в статусе нейтральных атлетов.

В планах Ласицкене участие на первом этапе «Бриллиантовой лиги» в Гейтсхеде (Великобритания).