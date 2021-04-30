Сидорова и Иванюк начнут международный сезон на этапе «Бриллиантовой лиги» в Дохе
Чемпионка мира 2019 года по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова и бронзовый призёр первенства планеты того года в прыжках в высоту Илья Иванюк возобновят выступления на международной арене на этапе «Бриллиантовой лиги» в Дохе в конце мая, сообщил менеджер спортсменов Павел Воронков.
«Мы планируем Доху с 28 мая для Сидоровой и Иванюка. Что касается Гатауллиной, то определимся с планами чуть позже», — приводит слова Воронкова РИА «Новости».
Ранее стало известно, что World Athletics одобрила заявки Марии Ласицкене, Анжелики Сидоровой, Ильи Иванюка и Аксаны Гатауллиной на участие в международных соревнованиях в 2021 году в статусе нейтральных атлетов.
В планах Ласицкене участие на первом этапе «Бриллиантовой лиги» в Гейтсхеде (Великобритания).
Ласицкене может обратиться за помощью в МИД РФ, чтобы поехать на турнир в Великобританию
Рекомендуем вам
- 30 апреля 2021
-
23:25
-
23:18
-
22:55
-
21:57
-
21:04
-
20:50
-
20:14
-
19:27
-
18:51
-
18:45
-
18:14
-
17:40
-
17:06
-
15:12
-
14:12
-
14:12
-
13:47
-
13:16
-
13:07
-
12:21
-
12:04
-
11:49
-
11:20
-
10:32
-
10:07
-
09:41
-
08:33
-
00:29
- 29 апреля 2021
-
23:10
-
21:56
-
21:53
-
19:20
-
16:44
-
16:14
-
16:03
Партнерский контент
Рекомендуем вам