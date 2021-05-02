Российские бадминтонисты впервые в истории завоевали два золота на ЧЕ

Российские бадминтонисты выиграли медальный зачёт личного чемпионата Европы, впервые в истории завоевав две золотые медали на первенствах Старого света.
На чемпионате Европы, который завершился в Киеве (Украина), россияне праздновали победу в двух олимпийских разрядах – в мужской паре обладателями титула стали Владимир Иванов и Иван Созонов, в смешанной паре – Родион Алимов и Алина Давлетова.
Отметим, что в миксте российские бадминтонисты никогда ранее не выигрывали никаких медалей чемпионата Европы. Два золота на континентальном первенстве отечественные спортсмены также завоевали впервые.
Вторыми в общекомандном медальном зачёте стали датчане, в активе которых одно золото, два серебра и четыре бронзы. Третье место поделили болгарские и испанские бадминтонисты, завоевавшие по одной золотой медали.
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