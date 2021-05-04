Тансыккужина — о защите титула чемпионки мира по шашкам: возможно, это мой последний матч

Россиянка Тамара Тансыккужина прокомментировала защиту титула в матче за мировую шашечную корону. Тамара оказалась сильнее польской шашистки Натальи Садовской.
«Это самый запоминающийся матч и самая запоминающаяся победа. Возможно, это даже последний мой матч в карьере, никто не знает, как сложится дальше. И это прямо сюжет для фильма. Предложения экранизировать эту историю ещё не поступали, но я такой вариант не исключаю, посмотрим», — приводит слова Тансыккужиной ТАСС.
Тамара также вспомнила инцидент, случившийся во время четвёртого раунда. К игровому столу подошёл секретарь соревнований Яцек Павлицкий и убрал российский флаг. Тот раунд Тансыккужина проиграла со счётом 0:12, что, по её мнению, могло сказаться на окончательном исходе матча.
«Я не хотела сдаваться и закрывать эту ситуацию вот так просто, без ответа. Постаралась ответить своим профессионализмом. Побед у меня было много, но такой не было никогда. Это нечто безумное. 20 лет назад я впервые стала чемпионкой мира. Тогда я думала, что это мой звёздный час. Психологи говорят, что первичное событие даёт стопроцентный эффект, с каждым повторением эмоции уменьшаются. Мне казалось, что такого никогда не повторится. Но это произошло, я самый счастливый человек», — призналась россиянка.
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