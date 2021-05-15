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Лафей выиграл 8-й этап «Джиро д’Италия», Власов сохранил 4-е место в общем зачёте

Лафей выиграл 8-й этап «Джиро д’Италия», Власов сохранил 4-е место в общем зачёте
Другие / Велоспорт 0

Французский гонщик команды Cofidis Виктор Лафей уверенно выиграл 8-й этап веломногодневки «Джиро д’Италия». Ближайших преследователей он опередил почти на 40 секунд. Вторым финишировал итальянец Франческо Гавацци из команды EOLO-Kometa. Третьим – немец Никиас Арндт из DSM.

Россиянин Александр Власов, представляющий команду Astana-Premier Tech, пересёк финишную черту одиннадцатым.

Велошоссе. «Джиро д’Италия». 8-й этап. Фоджа – Гуардия-Санфрамонди, 170 км

1. Виктор Лафей (Франция, Cofidis, Solutions Crеdits) – 4:06.47
2. Франческо Гавацци (Италия, EOLO-Kometa) – отставание 0.36
3. Никиас Арндт (Германия, DSM) – +0.37…
11. Александр Власов (Россия, Astana-Premier Tech) – +4.48.

Общий зачёт после 8-го этапа

1. Аттила Вальтер (Венгрия, Groupama – FDJ) – 31.10,53
2. Ремко Эвенепул (Бельгия, Deceuninck – Quick Step) – отставание 0.11
3. Эган Берналь (Колумбия, Ineos Grenadiers) – +0.16
4. Александр Власов (Россия, Astana-Premier Tech) – +0.24

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