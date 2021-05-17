Илья Иванюк показал лучший результат сезона в мире в прыжках в высоту

Бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года в прыжках в высоту Илья Иванюк, выступая на чемпионате Смоленской области, превзошёл лучший результат сезона в мире, преодолев с третьей попытки планку на высоте 2,37 метра. Ранее рекордсменом сезона был американец Джувон Харрисон — 14 мая на турнире в Техасе он прыгнул на 2,36 метра.

«Чемпионат Смоленской области, в котором я сегодня принимал участие, был для меня как тренировка. Я допускаю, что этот результат не будет официально засчитан как лучший в мире. Но если мой сегодняшний прыжок как-то активно афишировать, то он, не исключаю, будет официально считаться лучшим результатом сезона в мире. А о моей реальной готовности к олимпийскому сезону можно будет говорить после старта в Дохе.

Почему получился такой высокий прыжок? Просто у меня появилась мотивация прыгать выше после того, как получил допуск на международные старты. Очень хочется встретиться с Мутазом Баршимом и навязать ему нешуточную борьбу», — приводит слова Иванюка ТАСС.

В Дохе 28 мая пройдёт этап «Бриллиантовой лиги». Именно в столице Катара полтора года назад Иванюк установил прежнее личное достижение (2,35), когда выиграл бронзу чемпионата мира.