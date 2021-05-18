Дмитрий Губерниев отреагировал на мировой рекорд Климента Колесникова

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о выступлении российского пловца Климента Колесникова в первый день соревнований на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште. Колесников в полуфинале обновил принадлежавший ему рекорд мира на дистанции 50 метров на спине, а также помог сборной России выиграть эстафету 4х100 м вольным стилем.
«Как же я скучал по плаванию! Особенно по такому! Чемпионат Европы — и сразу две победы и мировой рекорд! Счастье! Гордость! Россия!» — написал Губерниев на своей странице в «Инстаграме».
В полуфинале чемпионата Европы по водным видам спорта в Будапеште Колесников первым на планете преодолел 50 метров на спине быстрее 24 секунд. Результат россиянина – 23,93 секунды. Одновременно это также рекорд Европы и рекорд чемпионатов Европы. Предыдущее достижение также принадлежало Колесникову – в 2018 году в Глазго он преодолел эту дистанцию за 24 секунды ровно. Отметим, что тогда Колесникову было всего 18 лет, так что ему принадлежат и все юниорские рекорды на дистанции 50 м на спине.
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