Чемпионка ОИ показала, как кормит ребёнка грудью, стоя на голове. Фото

Олимпийская чемпионка 2010 года (Ванкувер, Канада) в хафпайпе, австралийская сноубордистка Тора Брайт опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографию, на которой она кормит своего 10-месячного сына, стоя на голове.
Фото: https://www.instagram.com/p/COpSMp3li1_/
Вот что написали подписчики в комментариях к соответствующему посту спортсменки:
«Роскошная картинка, Тора».
«Невероятно мощная фотография».
«Как долго тебе удавалось выдерживать такую стойку?»
«Вау, какая мощная мамочка!»
34-летняя Тора Брайт — олимпийская чемпионка 2010 года в хафпайпе, серебряный призёр Олимпийских игр 2014 года (Сочи, Россия) в хафпайпе. Также она двукратная победительница X-Games в суперпайпе (2007 и 2009), бронзовый призёр чемпионата мира 2013 года в слоупстайле.
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