Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Чемпионка ОИ показала, как кормит ребёнка грудью, стоя на голове. Фото

Чемпионка ОИ показала, как кормит ребёнка грудью, стоя на голове. Фото
Другие / Прочие виды спорта 0

Олимпийская чемпионка 2010 года (Ванкувер, Канада) в хафпайпе, австралийская сноубордистка Тора Брайт опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографию, на которой она кормит своего 10-месячного сына, стоя на голове.

Фото: https://www.instagram.com/p/COpSMp3li1_/

Вот что написали подписчики в комментариях к соответствующему посту спортсменки:

«Роскошная картинка, Тора».
«Невероятно мощная фотография».
«Как долго тебе удавалось выдерживать такую стойку?»
«Вау, какая мощная мамочка!»

34-летняя Тора Брайт — олимпийская чемпионка 2010 года в хафпайпе, серебряный призёр Олимпийских игр 2014 года (Сочи, Россия) в хафпайпе. Также она двукратная победительница X-Games в суперпайпе (2007 и 2009), бронзовый призёр чемпионата мира 2013 года в слоупстайле.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021