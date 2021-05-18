Чемпионка ОИ показала, как кормит ребёнка грудью, стоя на голове. Фото

Олимпийская чемпионка 2010 года (Ванкувер, Канада) в хафпайпе, австралийская сноубордистка Тора Брайт опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографию, на которой она кормит своего 10-месячного сына, стоя на голове.

Фото: https://www.instagram.com/p/COpSMp3li1_/

Вот что написали подписчики в комментариях к соответствующему посту спортсменки:

«Роскошная картинка, Тора».

«Невероятно мощная фотография».

«Как долго тебе удавалось выдерживать такую стойку?»

«Вау, какая мощная мамочка!»

34-летняя Тора Брайт — олимпийская чемпионка 2010 года в хафпайпе, серебряный призёр Олимпийских игр 2014 года (Сочи, Россия) в хафпайпе. Также она двукратная победительница X-Games в суперпайпе (2007 и 2009), бронзовый призёр чемпионата мира 2013 года в слоупстайле.