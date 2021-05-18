Сборная России лидирует в медальном зачёте на ЧЕ по водным видам спорта после 9-го дня

В Будапеште (Венгрия) с 10 по 23 мая проходит чемпионат Европы по водным видам спорта. Сборная России занимает первое место в медальном зачёте с четырнадцатью золотыми, пятью серебряными и семью бронзовыми наградами после девяти соревновательных дней.



Сегодня, 18 мая, российская команда заработала одну золотую, серебряную и две бронзовые награды. Климент Колесников одержал победу в заплыве на 50 метров на спине среди мужчин, Анастасия Кирпичникова и Анна Егорова завоевали серебро и бронзу соответственно в женских соревнованиях на 800 метров вольным стилем. Ещё одну бронзовую награду принесла смешанная эстафета 4х200 вольным стилем (Александр Щеголев, Александр Красных, Анна Егорова, Анастасия Кирпичникова).



Чемпионат Европы по водным видам спорта 2021 года

Будапешт, Венгрия

Медальный зачет



1. Россия – 14 золото – 4 серебро – 7 бронза (всего — 26);

2. Италия – 6-6-8 (20);

3. Украина – 5-4-2 (11);

4. Германия – 5-2-4 (11);

5. Великобритания – 4-6-2 (12);

6. Нидерланды – 3-2-0 (5);

7. Франция – 2-3-2 (7);

8. Венгрия – 1-2-2 (5);

9. Греция – 1-2-1 (4);

10. Испания – 0-3-2 (5).