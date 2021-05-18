Главный тренер сборной России по плаванию признался, что не ожидал рекордов Колесникова

Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик поздравил Климента Колесникова с установлением двух рекордов в заплывах на дистанции 50 метров на спине на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия). Сегодня, 18 мая, Климент завоевал золото преодолев дистанцию за 23,80 секунды, превзойдя свой мировой рекорд, который он установил вчера в полуфинале (23,93).



«Не могу сказать, что ожидал от Климента этих рекордов, но спринт «пошёл», и это хорошо. Поздравляю Климента, поздравляю его тренера. Очень вчера ждал я и эстафеты 4 по 100 м кролем. Понимал, что Мартин Малютин может выиграть (400 м кролем), но на мужскую кролевую эстафету особенные были ожидания. Ожидал с опаской, хотя понимал, что она должна быть стопроцентной. Рад за ребят», — приводит слова Чепика «Р-Спорт».



Отдельно специалист отметил серебряную медаль Анастасии Кирпичниковой и бронзу Анны Егоровой на 800 м вольным стилем.

«Женский длинный кроль у нас был в отстающих, теперь набирает позиции, и эти медали психологически очень важны для спортсменок», — добавил Чепик.

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