Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Главный тренер сборной России по плаванию признался, что не ожидал рекордов Колесникова

Главный тренер сборной России по плаванию признался, что не ожидал рекордов Колесникова
Виталий Весёлый
Комментарии

Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик поздравил Климента Колесникова с установлением двух рекордов в заплывах на дистанции 50 метров на спине на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия). Сегодня, 18 мая, Климент завоевал золото преодолев дистанцию за 23,80 секунды, превзойдя свой мировой рекорд, который он установил вчера в полуфинале (23,93).

«Не могу сказать, что ожидал от Климента этих рекордов, но спринт «пошёл», и это хорошо. Поздравляю Климента, поздравляю его тренера. Очень вчера ждал я и эстафеты 4 по 100 м кролем. Понимал, что Мартин Малютин может выиграть (400 м кролем), но на мужскую кролевую эстафету особенные были ожидания. Ожидал с опаской, хотя понимал, что она должна быть стопроцентной. Рад за ребят», — приводит слова Чепика «Р-Спорт».

Отдельно специалист отметил серебряную медаль Анастасии Кирпичниковой и бронзу Анны Егоровой на 800 м вольным стилем.

«Женский длинный кроль у нас был в отстающих, теперь набирает позиции, и эти медали психологически очень важны для спортсменок», — добавил Чепик.

Новость по теме
Колесников: я старался как мог — это весь секрет успеха. Сейчас просто счастлив
Новость по теме
Россиянки завоевали серебро и бронзу чемпионата Европы по плаванию на 800 м вольным стилем
Новость по теме
Россиянки завоевали серебро и бронзу чемпионата Европы по плаванию на 800 м вольным стилем
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021