Главный тренер сборной России по плаванию признался, что не ожидал рекордов Колесникова

Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик поздравил Климента Колесникова с установлением двух рекордов в заплывах на дистанции 50 метров на спине на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия). Сегодня, 18 мая, Климент завоевал золото преодолев дистанцию за 23,80 секунды, превзойдя свой мировой рекорд, который он установил вчера в полуфинале (23,93).
«Не могу сказать, что ожидал от Климента этих рекордов, но спринт «пошёл», и это хорошо. Поздравляю Климента, поздравляю его тренера. Очень вчера ждал я и эстафеты 4 по 100 м кролем. Понимал, что Мартин Малютин может выиграть (400 м кролем), но на мужскую кролевую эстафету особенные были ожидания. Ожидал с опаской, хотя понимал, что она должна быть стопроцентной. Рад за ребят», — приводит слова Чепика «Р-Спорт».
Отдельно специалист отметил серебряную медаль Анастасии Кирпичниковой и бронзу Анны Егоровой на 800 м вольным стилем.
«Женский длинный кроль у нас был в отстающих, теперь набирает позиции, и эти медали психологически очень важны для спортсменок», — добавил Чепик.
- 18 мая 2021
-
23:14
-
23:05
-
22:28
-
21:47
-
21:31
-
21:14
-
20:56
-
20:44
-
20:35
-
20:25
-
20:12
-
19:42
-
18:17
-
17:32
-
14:46
-
12:49
-
12:11
-
09:50
-
07:25
-
01:00
- 17 мая 2021
-
23:54
-
23:28
-
22:37
-
22:19
-
21:50
-
20:38
-
20:26
-
20:04
-
19:38
-
19:29
-
18:44
-
17:41
-
14:12
-
13:23
-
13:15