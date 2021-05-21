Российская спортсменка Наталья Подольская завоевала для России олимпийскую лицензию в гребле на байдарке на дистанции 200 метров. Подольская победила на соревнованиях в рамках олимпийской квалификации в Барнауле с результатом 42,731 секунды.
Олимпийские игры в Токио (Япония), перенесённые на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа. Несмотря на перенос, Игры сохранят приставку «2020» в маркетинговых целях. 20 марта 2021 года стало известно, что иностранные зрители не будут допущены на Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, деньги за ранее купленные билеты будут возвращены болельщикам.
Этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле проходит с 20 по 23 мая. Соревнования носят статус отборочного турнира на Олимпийские игры в Токио. Разыгрывается 6 лицензий. Генеральным партнёром барнаульского этапа выступает банк «Открытие».
- 21 мая 2021
-
12:09
-
11:26
-
11:04
-
10:08
-
09:21
-
09:18
-
08:21
- 20 мая 2021
-
23:45
-
23:36
-
22:52
-
21:00
-
20:16
-
19:52
-
19:21
-
18:55
-
18:17
-
16:17
-
10:38
-
00:23
- 19 мая 2021
-
23:54
-
22:48
-
22:11
-
22:01
-
21:42
-
21:11
-
20:26
-
20:01
-
19:51
-
19:44
-
19:32
-
18:41
-
17:34
-
14:17
-
13:51
-
13:21