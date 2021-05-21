Российская спортсменка Наталья Подольская завоевала для России олимпийскую лицензию в гребле на байдарке на дистанции 200 метров. Подольская победила на соревнованиях в рамках олимпийской квалификации в Барнауле с результатом 42,731 секунды.

Олимпийские игры в Токио (Япония), перенесённые на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа. Несмотря на перенос, Игры сохранят приставку «2020» в маркетинговых целях. 20 марта 2021 года стало известно, что иностранные зрители не будут допущены на Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, деньги за ранее купленные билеты будут возвращены болельщикам.

Этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле проходит с 20 по 23 мая. Соревнования носят статус отборочного турнира на Олимпийские игры в Токио. Разыгрывается 6 лицензий. Генеральным партнёром барнаульского этапа выступает банк «Открытие».