Фортунато выиграл 14-й этап «Джиро д’Италия», Власов потерял позиции в общем зачёте

Итальянский гонщик Лоренцо Фортунато из команды EOLO-Kometa стал победителем 14-го этапа веломногодневки «Джиро д’Италия». Через 26 секунд после него финишировал словенец Ян Тратник (Bahrain-Victorious), а ещё через полминуты итальянец Алессандро Кови (UAE-Team Emirates).
Россиянин Александр Власов из Astana-Premier Tech финишировал 16-м, уступив лидеру общего зачёта колумбийцу Эгану Берналю из Ineos Grenadiers 1 минуту 12 секунд. Проиграл Власов и другим конкурентам за высокие места в генеральной классификации, опустившись на четвёртое место.
Велошоссе. «Джиро д’Италия». 14-й этап. Читтаделла – Монте Дзонколан, 205 км
1. Лоренцо Фортунато (Италия, EOLO-Kometa) – 5:17.22.
2. Ян Тратник (Словения, Bahrain — Victorious) – отставание 0.26.
3. Алессандро Кови (Италия, UAE-Team Emirates) +0.59.
4. Эган Берналь (Колумбия, Ineos Grenadiers) +1.43.
...6. Саймон Йейтс (Великобритания, BikeExchange) +1.54.
...10. Дамиано Карузо (Италия, Bahrain — Victorious) +2.22.
...16. Александр Власов (Россия, Astana-Premier Tech) +2.55.
Общий зачёт после 14-го этапа
1. Эган Берналь (Колумбия, Ineos Grenadiers) — 58:30.47.
2. Саймон Йейтс (Великобритания, BikeExchange) +1.33.
3. Дамиано Карузо (Италия, Bahrain — Victorious) +1.51.
4. Александр Власов (Россия, Astana-Premier Tech) +1.57
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