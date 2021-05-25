Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Сергей Шубенков показал, как прыгает через барьеры на одной ноге

Сергей Шубенков показал, как прыгает через барьеры на одной ноге
Яна Метлёва
Комментарии

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков опубликовал в «Инстаграме» видео с тренировки.

На видео 30-летний Шубенков перепрыгивает через барьеры в непривычной манере — на одной ноге.

Публикация доступна в «инстаграме» Сергея Шубенкова.

«А мы тут слегка модифицировали прыжки», — объяснил Шубенков в описании к посту.

«Завораживаешь», «Выглядит мощно», «Сила + талант», «Ракета» — оценили подписчики Шубенкова его новый навык.

Ранее стало известно, что Шубенков отправил заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) на получение нейтрального статуса, необходимого для участия в международных стартах, в том числе на Олимпиаде в Токио (Япония).

«Наглая клевета». Шубенков ответил на обвинения в применении допинга. Но не до конца «Наглая клевета». Шубенков ответил на обвинения в применении допинга. Но не до конца
Символ чистого российского спорта попался на запрещённом препарате. Это просто катастрофа! Символ чистого российского спорта попался на запрещённом препарате. Это просто катастрофа!
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021