Сергей Шубенков показал, как прыгает через барьеры на одной ноге

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков опубликовал в «Инстаграме» видео с тренировки.

На видео 30-летний Шубенков перепрыгивает через барьеры в непривычной манере — на одной ноге.

Публикация доступна в «инстаграме» Сергея Шубенкова.

«А мы тут слегка модифицировали прыжки», — объяснил Шубенков в описании к посту.

«Завораживаешь», «Выглядит мощно», «Сила + талант», «Ракета» — оценили подписчики Шубенкова его новый навык.

Ранее стало известно, что Шубенков отправил заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) на получение нейтрального статуса, необходимого для участия в международных стартах, в том числе на Олимпиаде в Токио (Япония).