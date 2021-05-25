Сергей Шубенков показал, как прыгает через барьеры на одной ноге
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Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков опубликовал в «Инстаграме» видео с тренировки.
На видео 30-летний Шубенков перепрыгивает через барьеры в непривычной манере — на одной ноге.
Публикация доступна в «инстаграме» Сергея Шубенкова.
«А мы тут слегка модифицировали прыжки», — объяснил Шубенков в описании к посту.
«Завораживаешь», «Выглядит мощно», «Сила + талант», «Ракета» — оценили подписчики Шубенкова его новый навык.
Ранее стало известно, что Шубенков отправил заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) на получение нейтрального статуса, необходимого для участия в международных стартах, в том числе на Олимпиаде в Токио (Япония).
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