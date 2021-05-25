Велогонщики из Нидерландов отказались от участия в ЧЕ в Минске

Сборная Нидерландов по велоспорту на треке приняла решение не участвовать в чемпионате Европы, который состоится в столице Беларуси — Минске. Такое решение было принято из соображений безопасности после инцидента с белорусским активистом Романом Протасевичем и его подругой Софией Сапегой.

Самолёт, в котором они следовали из Афин (Греция) в Вильнюс (Литва), был принудительно посажен в Минске после сообщения о взрывном устройстве на борту. Информация о бомбе оказалась ложной. Протасевича и Сапегу вскоре после посадки самолёта арестовали, так как в Беларуси они находились в розыске.



«Мы решили, что не поедем. В нынешних условиях для благополучия спортсменов и персонала поездка в Беларусь не оправдана. В настоящее время преимущества спорта не перевешивают недостатки. Это не политическое заявление, мы приняли это решение исходя из соображений безопасности и благополучия гонщиков», — приводит слова генерального директора Королевского велосипедного союза Нидерландов Торвальда Венеберга NOS.nl.

Турнир пройдёт с 23 по 27 июня.