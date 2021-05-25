Сборная Германии отказалась приезжать в Минск на ЧЕ по велоспорту на треке

Сборная Германии по велоспорту на треке отказалась участвовать в чемпионате Европы, который состоится в столице Беларуси — Минске. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации велоспорта Германии.



Такое решение было принято после инцидента с белорусским активистом Романом Протасевичем и его подругой Софией Сапегой, случившегося 23 мая. Самолёт, в котором они следовали из Афин (Греция) в Вильнюс (Литва), был принудительно посажен в Минске после сообщения о взрывном устройстве на борту. Информация о бомбе оказалась ложной. Протасевича и Сапегу вскоре после посадки самолёта арестовали, так как в Беларуси они находились в розыске.



Турнир пройдёт с 23 по 27 июня.



Ранее сообщалось об отказе сборной Нидерландов участвовать в чемпионате Европы.

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