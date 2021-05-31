Ян Непомнящий остался на четвёртом месте в рейтинге ФИДЕ

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий, который в апреле выиграл турнир претендентов в Екатеринбурге, остался на четвёртой строчке в обновлённой версии рейтинга Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Россиянин уступает шестнадцатому чемпиону мира Магнусу Карлсену, Фабиано Каруане и Дин Лижэню.
Помимо Непомнящего, в топ-20 входят ещё два россиянина: Александр Грищук занимает седьмое место, а Сергей Карякин — 15-е.
Рейтинг ФИДЕ
1. Магнус Карлсен (Норвегия) — 2847 пунктов
2. Фабиано Каруана (США) — 2820
3. Дин Лижэнь (Китай) — 2799
4. Ян Непомнящий (Россия) — 2792
5. Левон Аронян (Армения) — 2781
6. Аниш Гири (Нидерланды) — 2780
7. Александр Грищук (Россия) — 2776
...15. Сергей Карякин (Россия) — 2757.
Матч на первенство мира с участием Яна Непомнящего и Магнуса Карлсена пройдёт с 24 ноября по 16 декабря в Дубае (ОАЭ).
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