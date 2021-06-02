Россиянка Дарья Семьянова стала чемпионкой Европы в трапе

Россиянка Дарья Семьянова завоевала золотую медаль в дисциплине «трап» на чемпионате Европы по пулевой и стендовой стрельбе, который проходит в Осиеке (Хорватия).

19-летняя Семьянова набрала 44 очка. Второй стала итальянка Джессика Росси (41), третье место заняла француженка Кароль Корменье (32). В шаге от пьедестала остановилась ещё одна представительница России Екатерина Субботина, ставшая четвёртой (28).

В соревнованиях смешанных пар в упражнении «Скорострельный малокалиберный пистолет, дистанция 25 метров» россияне Надежда Колода и Леонид Екимов завоевали бронзовые медали. В поединке за третье место российские стрелки были точнее итальянцев. Первое и второе места заняли украинские микст-дуэты.