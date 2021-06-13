Винер-Усманова: если считать многоборье в призме Игр, то Дина стала олимпийской чемпионкой

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова подвела итоги чемпионата Европы.
Арина Аверина уверенно выиграла многоборье, а её сестра-близнец Дина завоевала три золотые медали в отдельных упражнениях.
«Организация турнира была хорошей — отель, зал, тренировочные ковры. Что касается судейства, было, конечно, очень сложно в первые дни. Безоговорочно, на три головы, сильнее всех были наши юниоры, которые завоевали три золотые медали. Безоговорочно сильны были Дина и Арина Аверины. Указано, что нужно сделать восемь упражнений — либо две гимнастки делают по четыре упражнения, либо три гимнастки делят их. Но в финал многоборья попадают по трём видам, поэтому я дала Лале Крамаренко обруч, а Арине — ленту, очень сложный вид, и она всё сделала здорово, получила самую высокую оценку за все Кубки мира и чемпионаты Европы. Это дало ей возможность в финале многоборья стать чемпионкой Европы.
Что касается Дины, то она допустила ошибочки, очень переживала из-за этого. Но я ей сказала, что на Олимпийских играх эти соревнования считаются отборочными, а вот второй день чемпионата Европы — уже основные. И вот во второй день она безоговорочно выиграла три золотые медали. Если считать многоборье в призме Игр, то Дина стала олимпийской чемпионкой сегодня», — приводит слова Винер-Усмановой «РИА Новости».
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