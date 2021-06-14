«Синара» удвоила преимущество в финальной серии ЧР по мини-футболу с «Тюменью»

Екатеринбургская «Синара» удвоила преимущество в финальной серии чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги. Во втором матче серии на своей площадке «Синара» в дополнительное время одолела «Тюмень» со счётом 4:3. В основное время хет-трик у хозяев оформил Максим Герасимов. А в дополнительное время мяч Валерия Дёмина принёс победу «Синаре».

В серии за бронзу «​КПРФ» сравнял счёт, на выезде победив «Норникель» — 7:4. Дубли в первом тайме оформили Артём Ниязов и Ромуло.

Третьи матчи в сериях до трёх побед пройдут 18 июня в Тюмени и Москве соответственно.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига

Финал. Второй матч

«Синара» (Екатеринбург) — «Тюмень» — 4:3 д.в. (2:2, 1:1).

Счёт в серии — 2-0.

Серия за бронзу. Второй матч

«Норникель» — «КПРФ» (Москва) — 4:7 (0:5).

Счёт в серии — 1-1.