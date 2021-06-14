«Синара» удвоила преимущество в финальной серии ЧР по мини-футболу с «Тюменью»

Екатеринбургская «Синара» удвоила преимущество в финальной серии чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги. Во втором матче серии на своей площадке «Синара» в дополнительное время одолела «Тюмень» со счётом 4:3. В основное время хет-трик у хозяев оформил Максим Герасимов. А в дополнительное время мяч Валерия Дёмина принёс победу «Синаре».
В серии за бронзу «КПРФ» сравнял счёт, на выезде победив «Норникель» — 7:4. Дубли в первом тайме оформили Артём Ниязов и Ромуло.
Третьи матчи в сериях до трёх побед пройдут 18 июня в Тюмени и Москве соответственно.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига
Финал. Второй матч
«Синара» (Екатеринбург) — «Тюмень» — 4:3 д.в. (2:2, 1:1).
Счёт в серии — 2-0.
Серия за бронзу. Второй матч
«Норникель» — «КПРФ» (Москва) — 4:7 (0:5).
Счёт в серии — 1-1.
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