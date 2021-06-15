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Американская бегунья Шелби Хулихан получила четырёхлетнюю дисквалификацию за допинг

Американская бегунья Шелби Хулихан получила четырёхлетнюю дисквалификацию за допинг
Георгий Сосно
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Американская бегунья Шелби Хулихан на своей странице в «фейсбуке» сообщила о том, что получила четырёхлетнюю дисквалификацию за допинг.

«14 января 2021 года я получила письмо от независимой организации по борьбе с допингом в лёгкой атлетике (AIU), в котором сообщалось, что проба на допинг, которую я сдала 15 декабря 2020 года, показала положительный результат анализа на стероид нандролон, и поэтому я подлежу немедленному временному отстранению от соревнований. Когда я получила это письмо, мне пришлось перечитать его около десяти раз и погуглить, на что я только что сдала положительный анализ. Я никогда даже не слышала о нандролоне.

С тех пор я узнала, что ВАДА уже давно понимает, что употребление свинины может привести к ложному положительному результату на нандролон, так как некоторые виды свиней производят его естественным образом в больших количествах.

В последующие пять дней после получения уведомления я составила пищевой журнал, в котором записала всё, что употребляла за неделю до теста. Мы пришли к выводу, что наиболее вероятным объяснением был буррито, съеденный мною примерно за 10 часов до теста.

Я сделала всё возможное, чтобы доказать свою невиновность. Я прошла тест на детекторе лжи. Один из ведущих токсикологов мира взял у меня пробу волос. WADA согласилось с тем, что тест доказал отсутствие накопления этого вещества в моём организме, которое могло бы быть, если бы я принимала его регулярно. Но ничто из этого не заставило лабораторию отказаться от своего первоначального скоропалительного решения. Вместо этого они просто заключили, что я была мошенницей и что стероид принимался перорально, а не регулярно. Я считаю, что моё объяснение гораздо лучше соответствует фактам — потому что оно правдиво. Я также считаю, что оно было отклонено без надлежащей правовой процедуры.

Я чувствую себя полностью опустошенной, потерянной, разбитой, рассерженной, растерянной и преданной тем самым спортом, который я любила.Я никогда не принимала никаких веществ, повышающих работоспособность. Я верю в спорт и в то, что нужно доводить своё тело до предела, чтобы понять, где этот предел. Я не заинтересована в обмане. Я делаю это не ради похвалы, денег или для того, чтобы люди знали моё имя. Я делаю это, потому что этот спорт значит для меня все. Я считаю, что допинг и жульничество — это слабость. Это показывает неверие в себя и не только позорит тебя, но и демонстрирует полное пренебрежение к людям, которые тебя поддерживают. Я бы никогда не проявила такого неуважения к спорту, своим соперникам, товарищам по команде, тренерам, семье, болельщикам и самому себе.

Я собираюсь продолжать бороться, чтобы доказать свою невиновность. Я не сяду и не приму четырехлетнее наказание за то, чего я не делала и никогда бы не сделала", — написала на своей странице в «фейсбуке» Хулихан.

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