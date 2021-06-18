«Тюмень» сократила отставание от «Синары» в финальной серии ЧР по мини-футболу

Состоялись третьи матчи медальных серий чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги.

В финальной серии «Тюмень» на своей площадке в дополнительное время обыграла екатеринбургскую «Синару» со счётом 4:3. Победу «Тюмени» в овертайме принёс гол Андрея Батырева, который оформил дубль в матче. «Тюмень» сократила отставание в серии — 1-2.

В третьем матче за бронзу «Норникель» в гостях переиграл московский «КПРФ» со счётом 4:2, выйдя вперёд в серии до трёх побед — 2-1.

Четвёртые встречи в обоих противостояниях состоятся завтра, 19 июня.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига.

Финал. Третий матч

«Тюмень» — «Синара» (Екатеринбург) — 4:3 д.в. (2:1, 1:2).

Счёт в серии — 1-2.

Серия за третье место. Третий матч

«КПРФ» (Москва) — «Норникель» — 2:4 (2:3).

Счёт в серии — 1-2.