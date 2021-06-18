«Тюмень» сократила отставание от «Синары» в финальной серии ЧР по мини-футболу

Состоялись третьи матчи медальных серий чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги.
В финальной серии «Тюмень» на своей площадке в дополнительное время обыграла екатеринбургскую «Синару» со счётом 4:3. Победу «Тюмени» в овертайме принёс гол Андрея Батырева, который оформил дубль в матче. «Тюмень» сократила отставание в серии — 1-2.
В третьем матче за бронзу «Норникель» в гостях переиграл московский «КПРФ» со счётом 4:2, выйдя вперёд в серии до трёх побед — 2-1.
Четвёртые встречи в обоих противостояниях состоятся завтра, 19 июня.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига.
Финал. Третий матч
«Тюмень» — «Синара» (Екатеринбург) — 4:3 д.в. (2:1, 1:2).
Счёт в серии — 1-2.
Серия за третье место. Третий матч
«КПРФ» (Москва) — «Норникель» — 2:4 (2:3).
Счёт в серии — 1-2.
- 19 июня 2021
-
00:24
- 18 июня 2021
-
23:43
-
23:24
-
20:22
-
19:15
-
18:54
-
17:56
-
17:23
-
13:51
-
13:26
-
08:40
-
08:19
- 17 июня 2021
-
22:42
-
22:17
-
20:12
-
18:48
-
18:29
-
15:04
-
14:34
-
13:52
-
09:20
- 16 июня 2021
-
23:17
-
20:06
-
17:44
-
13:20
-
09:18
-
09:09
- 15 июня 2021
-
22:03
-
21:15
-
18:23
-
17:31
-
14:15
-
13:23
-
13:01
-
11:46