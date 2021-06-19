«Синара» в четвёртом матче финала обыграла «Тюмень» со счётом 8:4 и стала чемпионом России

«Синара» в четвёртом матче финальной серии Париматч-Суперлиги по мини-футболу в гостях обыграла «Тюмень» со счётом 8:4. Благодаря этой победе екатеринбуржцы выиграли серию со счётом 3-1 и стали чемпионами России.
В первом тайме на дубль Сергея Абрамова хозяева ответили голом Андрея Батырева. В начале второй половины встречи всё тот же Батырев реализовал пенальти, сделав счёт ничейным. Однако решающим стал отрезок с 38-й по 42-й минуту, в который гости умудрились уместить аж четыре забитых мяча. В составе «Синары» отличились дважды Максим Герасимов, Никита Фахрутдинов и Егор Иванов. Чуть позже Батырев оформил хет-трик, однако на это соперник ответил очередными голами Фахрутдинова и Герасимова. В самом конце игры бразилец Руан реализовал пенальти, установив окончательный счёт — 4:8 в пользу «Синары».
Благодаря этой победе «Синара» в третий раз стала чемпионом России.
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