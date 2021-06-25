«Кайфанул». Сергей Шубенков — о лучшем результате сезона в Европе

Серебряный призёр чемпионата мира 2019 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков прокомментировал выступление на чемпионате России, который стал для него первым стартом после снятия подозрений в нарушении антидопинговых правил.



«Очень запоминающимся получился этот чемпионат России. Сначала нервное заседание трибунала по видеосвязи, потом новостная бомба и поздравления окружающих, как будто стал чемпионом мира. Ну а на три круга соревнований эмоций, кажется, чуточку и не хватило.

Оставлю здесь запись полуфинального забега, от которого я действительно кайфанул, — 13,24 почти без финиша.

Спасибо всем, кто помогал мне в это непростое время, не остался в стороне. И отдельное спасибо тем, кто действительно в меня верил», — написал Шубенков на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Сергея Шубенкова в «Инстаграме». Права на видео принадлежат ВФЛА.

Лучший результат сезона в Европе (13,24) Шубенков показал в полуфинальном забеге. Предыдущий рекорд принадлежал англичанину Эндрю Поцци. Британец преодолел то же расстояние за 13,25 секунды.



Ранее независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (Athletics Integrity Unit, AIU) отказался от претензий в отношении Шубенкова по делу о допинге.