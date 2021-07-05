Олег Ходьков возглавил гандбольный клуб ЦСКА
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Олег Ходьков возглавил гандбольный клуб ЦСКА, сообщается на официальном сайте клуба.
Ранее специалист занимал пост генерального и спортивного директора в краснодарском СКИФе. В качестве игрока Олег Валерьевич выступал за СКИФ, немецкий «ВЕЛ Гуммерсбах» и испанский «Бидасоа». На уровне национальной сборной становился олимпийским чемпионом Сиднея (2000), серебряным призёром чемпионатов мира (1999), Европы (2000) и Кубка мира (1996, 1999). В 1999 году Олег Ходьков был признан лучшим левым полусредним мира.
В качестве главного тренера СКИФа Олег Ходьков становился обладателем Кубка России в 2017 году.
В 2000 году получил звание «Заслуженный мастер спорта России». Награждён медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани».
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