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Белорусский гандболист Климовец объяснил переход из ЦСКА в клуб «Чеховские Медведи»

Белорусский гандболист Климовец объяснил переход из ЦСКА в клуб «Чеховские Медведи»
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Белорусский гандболист Андрей Климовец рассказал, почему он перешёл в гандбольный клуб «Чеховские Медведи».

«Это лучшая команда России. И когда она играет в Европе с сильным соперником — почему бы не посмотреть хороший матч? Включал в основном еврокубковые игры, но видел и решающие встречи против тогда ещё „Спартака“ в России. Была заинтересованность со стороны Таганрога. И, как и говорил, со стороны ЦСКА. Но в случае с армейцами она быстро угасла. Заинтересованность была. Как и разговоры, обещания с обеих сторон. Но ничего конкретного. У клуба было желание, однако по каким-то причинам оно пропало. Но потом появился вариант с „Чеховскими Медведями“, я подписал контракт. Это хорошее предложение в плане моего развития» — приводит слова Климовца портал «Быстрый центр».

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