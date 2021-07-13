«Я любитель». Гарри Каспаров объяснил своё неудачное выступление на турнире в Загребе

13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров прокомментировал неудачное выступление на этапе Гранд-тура в Загребе (Хорватия). Он получил приглашение от организаторов для выступления в блице. В первый день соревнований Каспаров набрал пол-очка в девяти партиях, во второй — 2. В итоге он занял последнее место.
«Думаю, такое выступление легко объяснить. Дело не только в том, что я немного „заржавел“. Со мной играли профессионалы, а я любитель. Мне комфортно в шахматах-960, потому что не нужно перегружать мозг теориями дебютов. В последние несколько дней я был шокирован, потому что некоторые позиции анализировал ещё до рождения нескольких участников турнира. Однако в одно мгновенье мозг говорит мне, что всё, к чему я готовился перед встречей с Найджелом Шортом в 1993 году — это ерунда.
В Сент-Луисе я сыграю гораздо лучше, поверьте. Я знаю, на что способен, если не буду тратить энергию на запоминание позиций», — цитирует Каспарова Kasparov Chess.
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