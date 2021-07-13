Ирина Винер-Усманова: посмотрите на нашего президента — мачо, любимец всех женщин мира
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Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова высоко оценила уровень физической подготовки президента России Владимира Путина.
«Основой всегда является физическая культура и спорт. Посмотрите на нашего президента — мачо, любимец всех женщин всего мира, особенно итальянок. Они лучшего мужчины себе не могут и представить. Он спортивный, хоккеист, занимается плаванием, борьбой, везде всё успевает. Поэтому и успевает, потому что с самого начала есть спортивная направленность. Он поставил задачу, чтобы 70% нашего населения занимались спортом. Но как люди могут заниматься спортом, если им негде это делать?» — приводит слова Винер Sport24.
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