Магнус Карлсен привился от коронавируса перед приездом на Кубок мира в Сочи

Чемпион мира по шахматам, норвежец Магнус Карлсен сделал прививку от коронавируса перед тем, как приехать на Кубок мира в Сочи.

Сегодня, 15 июля Карлсен победил представителя Хорватии Сашу Мартиновича в первой партии 1/64 финала Кубка мира по шахматам.

«После партии чемпион мира ответил на многочисленные вопросы прессы. В частности, он рассказал, что перед турниром в Сочи получил первую дозу вакцины от коронавируса. Также он поздравил Яна Непомнящего с прошедшим днём рождения», — приводит слова представителя оргкомитета ТАСС.

Мужской Кубок мира по шахматам завершится 6-го августа. Общий призовой фонд соревнования составил более $1,8 млн. Победитель и финалист турнира получат путевки в турнир претендентов.