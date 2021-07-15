Магнус Карлсен привился от коронавируса перед приездом на Кубок мира в Сочи
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Чемпион мира по шахматам, норвежец Магнус Карлсен сделал прививку от коронавируса перед тем, как приехать на Кубок мира в Сочи.
Сегодня, 15 июля Карлсен победил представителя Хорватии Сашу Мартиновича в первой партии 1/64 финала Кубка мира по шахматам.
«После партии чемпион мира ответил на многочисленные вопросы прессы. В частности, он рассказал, что перед турниром в Сочи получил первую дозу вакцины от коронавируса. Также он поздравил Яна Непомнящего с прошедшим днём рождения», — приводит слова представителя оргкомитета ТАСС.
Мужской Кубок мира по шахматам завершится 6-го августа. Общий призовой фонд соревнования составил более $1,8 млн. Победитель и финалист турнира получат путевки в турнир претендентов.
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