Тренер Ласицкене: участие в Олимпиаде-2024 нам обоим хотелось бы поставить в план

Тренер олимпийской чемпионки Токио-2020 в прыжках в высоту Марии Ласицкене Геннадий Габрилян рассказал о будущих планах спортсменки.
«Отдыха после Олимпиады не будет. В Москве мы уже тренируемся в манеже ЦСКА — первое занятие после приезда из Токио провели 10 августа. Готовимся к ближайшим соревнованиям. Планируем участвовать в нескольких этапах Бриллиантовой лиги в августе–сентябре, в том числе в финале турнира. А потом ещё в соревнованиях в польском Ополе 12 сентября. Пока что есть проблема участия лишь в этапе в американском Юджине. Но это зависит от того, как скоро получим американскую визу. Все эти соревнования являются необходимой частью подготовки к главным стартам следующего сезона, в том числе и чемпионату мира. Участие в Олимпийских играх 2024 года очень хотелось бы нам обоим поставить в план. Надеюсь, условия работы позволят это осуществить», — приводит слова Габриляна газета «Труд».
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