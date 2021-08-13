Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Тренер Ласицкене: участие в Олимпиаде-2024 нам обоим хотелось бы поставить в план

Тренер Ласицкене: участие в Олимпиаде-2024 нам обоим хотелось бы поставить в план
Комментарии

Тренер олимпийской чемпионки Токио-2020 в прыжках в высоту Марии Ласицкене Геннадий Габрилян рассказал о будущих планах спортсменки.

«Отдыха после Олимпиады не будет. В Москве мы уже тренируемся в манеже ЦСКА — первое занятие после приезда из Токио провели 10 августа. Готовимся к ближайшим соревнованиям. Планируем участвовать в нескольких этапах Бриллиантовой лиги в августе–сентябре, в том числе в финале турнира. А потом ещё в соревнованиях в польском Ополе 12 сентября. Пока что есть проблема участия лишь в этапе в американском Юджине. Но это зависит от того, как скоро получим американскую визу. Все эти соревнования являются необходимой частью подготовки к главным стартам следующего сезона, в том числе и чемпионату мира. Участие в Олимпийских играх 2024 года очень хотелось бы нам обоим поставить в план. Надеюсь, условия работы позволят это осуществить», — приводит слова Габриляна газета «Труд».

Новость по теме
Заместитель министра обороны Украины прокомментировала встречу с Могучих
Новость по теме
Ласицкене: никакие заявления не изменят моего тёплого отношения к украинским легкоатлеткам
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021