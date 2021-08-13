Тренер Ласицкене: соперничество с Могучих сделает прыжки в высоту ещё более зрелищными

Тренер олимпийской чемпионки Токио-2020 в прыжках в высоту Марии Ласицкене Геннадий Габрилян поделился мнением о соперничестве своей подопечной с бронзовым призёром Олимпиады украинкой Ярославой Могучих.

«Очень высоких результатов от соперников нужно ждать на любых соревнованиях. Кстати, это придаёт Маше силу, энергию. А самим соревнованиям — ощущение напряжённой борьбы. Острое соперничество дополнительно «заводит» Машу и настраивает на высокий результат.

Если на данный момент в секторе нет лидеров, способных оказать Маше жёсткую конкуренцию и даже обыграть её, то это соревнование мы называем техническим стартом. А когда есть достойные соперницы и начинается борьба, это уже психологический старт. В соревновательном сезоне должно быть оптимальное сочетание тех и других, чтобы успешно подготовиться к главному старту. Сейчас это была Олимпиада, на следующий год — чемпионат мира. Почему Ярослава в Токио прыгнула ниже своего личного рекорда и хуже, чем от неё ждали? С моей стороны говорить об этом было бы не только некорректно, но и бессмысленно. У неё и её тренера Татьяны Степановой своя система подготовки. В подобных случаях даже специалисту очень высокого уровня для точного анализа неудачи требуется длительное время. Я надеюсь, у этого талантливого дуэта из Украины в ближайшие годы всё получится. Острое соперничество Марии и Ярославы «загонит» их на более высокие результаты, а прыжки в высоту сделает ещё более зрелищной дисциплиной», — приводит слова Габриляна газета «Труд».

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