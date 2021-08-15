«Давно хотел играть в России». Либеро Женя Гребенников — о переходе в питерский «Зенит»

Лучший либеро Олимпиады в Токио Женя Гребенников рассказал, почему решил продолжить карьеру в российском клубе «Зенит» (Санкт-Петербург).
Женя – сын советского волейболиста и тренера Бориса Гребенникова, который уехал в Европу ещё до распада СССР. Женя родился во Франции, когда отец выступал за «Ренн», и начинал карьеру в том же клубе под руководством папы.
«Я давно хотел играть в России, а получилось только под конец карьеры. Мои родители русские, живут в Нижнем Новгороде. Я чуть-чуть говорю по-русски. У меня было большое желание выступать в России после шести лет в Италии. Я хотел посмотреть, какой тут уровень, как играют.
У меня был контракт ещё на два года с «Моденой», но мы сделали всё, чтобы мой приезд в Россию состоялся – это из-за огромного желания. Либеро-иностранцу тяжело подписать контракт в России, потому что лимит – два легионера. Обычно берут тех, кто нападает, иногда пасующих. Я хотел поехать в хороший клуб, и получил этот шанс – очень рад этому. «Модена» хотела меня оставить, было тяжело, но всё получилось. Я уже скорее хочу приехать в Петербург, посмотреть на город, какая там жизнь. Знаю, что холодно, но всё будет хорошо, я привык», — сказал Гребенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
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