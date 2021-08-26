Свидлер сыграл вничью с американцем Каруаной на Кубке Синкфилда и остался на девятом месте

Российский гроссмейстер Пётр Свидлер сыграл вничью с американским шахматистом Фабиано Каруаной на Кубке Синкфилда в Сент-Луисе (США).

Партия восьмого тура пятого этапа Grand Chess Tour завершилась ничьёй на 42-м ходу. Свидлер играл чёрными фигурами.

Остальные партии восьмого тура также закончились ничьёй.

Джеффри Сюн (США) – Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – ничья (0,5:0,5),

Дариуш Сверч (США) – Рихард Раппорт (Венгрия) – ничья (0,5:0,5),



Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Уэсли Со (США) – ничья (0,5:0,5),



Леньер Домингес (США) – Сэм Шенкленд (США) – ничья (0,5:0,5).

Свидлер имеет 3 балла и занимает девятое место в турнирной таблице, первый — француз Максим Вашье-Лаграв с 5,5 очками.

Кубок Синкфилда проводится в рамках серии Grand Chess Tour и проходит в Сент-Луисе (США) с 17 по 27 августа по круговой системе. Призовой фонд соревнований составляет $ 325 тыс. Победитель получит $ 90 тыс.