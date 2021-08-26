Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Свидлер сыграл вничью с американцем Каруаной на Кубке Синкфилда и остался на девятом месте

Свидлер сыграл вничью с американцем Каруаной на Кубке Синкфилда и остался на девятом месте
Комментарии

Российский гроссмейстер Пётр Свидлер сыграл вничью с американским шахматистом Фабиано Каруаной на Кубке Синкфилда в Сент-Луисе (США).

Партия восьмого тура пятого этапа Grand Chess Tour завершилась ничьёй на 42-м ходу. Свидлер играл чёрными фигурами.

Остальные партии восьмого тура также закончились ничьёй.

Джеффри Сюн (США) – Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – ничья (0,5:0,5),

Дариуш Сверч (США) – Рихард Раппорт (Венгрия) – ничья (0,5:0,5),

Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Уэсли Со (США) – ничья (0,5:0,5),

Леньер Домингес (США) – Сэм Шенкленд (США) – ничья (0,5:0,5).

Свидлер имеет 3 балла и занимает девятое место в турнирной таблице, первый — француз Максим Вашье-Лаграв с 5,5 очками.

Кубок Синкфилда проводится в рамках серии Grand Chess Tour и проходит в Сент-Луисе (США) с 17 по 27 августа по круговой системе. Призовой фонд соревнований составляет $ 325 тыс. Победитель получит $ 90 тыс.

Новость по теме
Российский шахматист Свидлер победил американца Сверча в седьмом туре Кубка Синкфилда
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021