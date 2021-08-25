Российский шахматист Свидлер победил американца Сверча в седьмом туре Кубка Синкфилда

Российский гроссмейстер Петр Свидлер победил американского шахматиста Дариуша Сверча на Кубке Синкфилда в Сент-Луисе (США). Партия, в которой Свидлер играл белыми фигурами, завершилась победой россиянина на 35-м ходу.

Другие результаты седьмого тура Кубка:

Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — Фабиано Каруана (США) — 0:1,

Рихард Раппорт (Венгрия) — Леньер Домингес Перес (США) — ничья,

Уэсли Со (США) — Сэм Шенкленд (США) — ничья,

Максим Вашье-Лаграв (Франция) — Джеффри Сюн (США) — 1:0.

Свидлер имеет 2,5 балла и занимает девятое место в турнирной таблице, первый — француз Максим Вашье-Лаграв с пятью очками.

Напомним, Кубок Синкфилда проводится в рамках серии Grand Chess Tour и проходит в Сент-Луисе (США) с 17 по 27 августа. Турнир проходит по круговой системе.

Призовой фонд соревнований составляет $ 325 тыс. Победитель получит $ 90 тыс.