Российский шахматист Свидлер победил американца Сверча в седьмом туре Кубка Синкфилда

Российский гроссмейстер Петр Свидлер победил американского шахматиста Дариуша Сверча на Кубке Синкфилда в Сент-Луисе (США). Партия, в которой Свидлер играл белыми фигурами, завершилась победой россиянина на 35-м ходу.
Другие результаты седьмого тура Кубка:
Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — Фабиано Каруана (США) — 0:1,
Рихард Раппорт (Венгрия) — Леньер Домингес Перес (США) — ничья,
Уэсли Со (США) — Сэм Шенкленд (США) — ничья,
Максим Вашье-Лаграв (Франция) — Джеффри Сюн (США) — 1:0.
Свидлер имеет 2,5 балла и занимает девятое место в турнирной таблице, первый — француз Максим Вашье-Лаграв с пятью очками.
Напомним, Кубок Синкфилда проводится в рамках серии Grand Chess Tour и проходит в Сент-Луисе (США) с 17 по 27 августа. Турнир проходит по круговой системе.
Призовой фонд соревнований составляет $ 325 тыс. Победитель получит $ 90 тыс.
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