Мария Ласицкене пожелала удачи Николе Влашичу в «Вест Хэме»
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Олимпийская чемпионка россиянка Мария Ласицкене опубликовала фото с двукратным призёром Олимпийских игр, хорватской прыгуньей в высоту Бланкой Влашич, которая является сестрой бывшего футболиста ЦСКА Николы Влашича, перешедшего в «Вест Хэм».
«Болельщица ЦСКА и теперь «Вест Хэма». Было приятно встретиться с тобой, Бланка. Передавай привет родителям. И, конечно, удачи Николе Влашичу в Англии», — написала Ласицкене.
Пост доступен в «инстаграме» Марии Ласицкене.
Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м армейцы выкупили его за € 15,7 млн. Хорватский полузащитник подписал с «молотобойцами» контракт сроком на пять лет.
Ласицкене выиграла золото Олимпиады в Токио с результатом 2,04 м.
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