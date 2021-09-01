Мария Ласицкене пожелала удачи Николе Влашичу в «Вест Хэме»

Олимпийская чемпионка россиянка Мария Ласицкене опубликовала фото с двукратным призёром Олимпийских игр, хорватской прыгуньей в высоту Бланкой Влашич, которая является сестрой бывшего футболиста ЦСКА Николы Влашича, перешедшего в «Вест Хэм».

«Болельщица ЦСКА и теперь «Вест Хэма». Было приятно встретиться с тобой, Бланка. Передавай привет родителям. И, конечно, удачи Николе Влашичу в Англии», — написала Ласицкене.

Пост доступен в «инстаграме» Марии Ласицкене.

Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м армейцы выкупили его за € 15,7 млн. Хорватский полузащитник подписал с «молотобойцами» контракт сроком на пять лет.

Ласицкене выиграла золото Олимпиады в Токио с результатом 2,04 м.