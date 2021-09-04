Россиянин Власов завершил выступление на «Вуэльте» из-за последствий падения

Российский велогонщик Александр Власов, выступающий за команду Astana, прекратил свои выступления на «Вуэльте» из-за повреждений, полученных в результате падения на одном из предыдущих этапов веломногодневки.

Пост доступен в официальном «твиттере» Astana — Premier Tech.

«Из-за последствий тяжёлого падения три дня назад и из-за боли, которую Власов всё ещё испытывает, медицинский персонал принял решение, что Александр закончит свои выступления на веломногодневке. Гонщик не стартует на 20-м этапе», — сообщила Astana у себя в «твиттере».

Ранее сообщалось, что Александр Власов упал на одном из горных этапов «Вуэльты», но решил продолжить гонку, несмотря на полученные травмы.

«Вуэльта» проходит в 76-й раз. Многодневка состоит из 21 этапа и завершится 5 сентября. В 2007 году соревнования выигрывал россиянин Денис Меньшов.