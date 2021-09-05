Итальянские волейболистки в третий раз выиграли чемпионат Европы

Женская сборная Италии по волейболу выиграла чемпионат Европы. В финальном матче в Белграде итальянки одержали победу над сборной Сербии со счётом 3:1 (24:26, 25:22, 25:19, 25:11).

Итальянки выиграли чемпионат Европы в третий раз, ранее они побеждали в 2007 и 2009 годах, на прошлом континентальном первенстве они заняли третье место. Россиянки выбыли из борьбы за медали чемпионата Европы на стадии четвертьфинала, проиграв Италии (0:3).

В матче за бронзу сборная Турции оказалась сильнее команды Нидерландов — 3:0 (25:20, 25:19, 25:23).

Турнир проходил в Сербии, Болгарии, Хорватии и Румынии.

Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины

Финал

Сербия — Италия — 1:3 (26:24, 22:25, 19:25, 11:25).

Матч за 3-е место

Турция — Нидерланды — 3:0 (25:20, 25:19, 25:23).