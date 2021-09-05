Словенец Примож Роглич в третий раз подряд выиграл веломногодневку «Вуэльта»

Словенец Примож Роглич из команды Jumbo-Visma в третий раз подряд стал победителем веломногодневки Гранд-тура «Вуэльта».
В заключительный день соревнований Роглич также выиграл и 21-й этап – индивидуальную гонку с раздельного старта на 33,8 км. Второе время показал датчанин Магнус Корт Нильсен, третьим стал голландец Тимен Аренсман.
Россиянин Павел Сиваков (INEOS Grenadiers) уступил лидеру более 3 минут, а в общем зачёте занял 35-е место.
Велошоссе. «Вуэльта». 21-й этап. Индивидуальная гонка с раздельного старта
Падрон – Сантьяго-де-Компостела, 33,8 км
1. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 44.02.
2. Магнус Корт Нильсен (Дания, EF Education – Nippo) – отставание 0.14.
3. Тимен Аренсман (Нидерланды, DSM) +0.52…
32. Павел Сиваков (Россия, INEOS Grenadiers) +3.20
Итоговый общий зачёт
1. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 83:55.29.
2. Энрик Мас (Испания, Movistar) +4.42
3. Джек Хэйг (Австралия, Bahrain – Victorious) +7.40…
35. Павел Сиваков (Россия, INEOS Grenadiers) +2:04.47.
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