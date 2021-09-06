Тренер Линой Ашрам не исключила участие подопечной в Олимпийских играх — 2024

Айелет Суссман, многолетний тренер олимпийской чемпионки Токио – 2020, израильской гимнастки Линой Ашрам высказалась о дальнейших профессиональных целях ученицы.
«К Парижу – 2024 появится новое поколение гимнасток. Я снова очень хочу насладиться победой, испытать это прекрасное чувство, хочу, чтобы люди в нашей стране осознали, что за счёт тяжёлого труда, большой веры и поддержки можно добиться чего угодно.
Я буду стремиться стать тренером, который вновь повезёт своих гимнасток на Олимпиаду. Я сделаю всё, чтобы мои ученицы осуществили свои мечты. Что касается Линой, не знаю, об этом мы с ней пока не говорили. Если она действительно мечтает о следующей Олимпиаде, она этого добьётся. Но для начала мне нужно знать, хочет ли она этого», — приводит слова Суссман Ynet.
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