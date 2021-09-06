Глава ФГР назвал причины, по которым Анна Вяхирева приостановила карьеру после Олимпиады

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв рассказал, сколько продлится карьерная пауза лидера женской сборной Анны Вяхиревой.

Напомним, Вяхирева объявила, что возьмёт паузу в карьере сразу после выступления на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония), где она вместе с командой завоевала серебро, а также стала MVP турнира.

«Вернётся ли Вяхирева? Обещала. Аня просилась в декретный отпуск ещё год назад. Мы её все уговаривали поиграть ещё год, он сложился для неё очень непросто, были травмы. Она великий спортсмен и очень сильный человек, превозмогая все свои травмы, отпахала на сборах…

Я ей верю на 100%. Она взяла паузу — это её желание стать мамой. Дай бог, чтобы всё получилось. С удовольствием погуляем на крестинах её ребёнка. Сопутствующее: усталость, выжженность, это не может не отражаться. Она не говорила, что не вернётся в гандбол», — приводит слова Шишкарёва «Р-Спорт».