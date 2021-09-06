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Глава ФГР назвал причины, по которым Анна Вяхирева приостановила карьеру после Олимпиады

Глава ФГР назвал причины, по которым Анна Вяхирева приостановила карьеру после Олимпиады
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Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв рассказал, сколько продлится карьерная пауза лидера женской сборной Анны Вяхиревой.

Напомним, Вяхирева объявила, что возьмёт паузу в карьере сразу после выступления на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония), где она вместе с командой завоевала серебро, а также стала MVP турнира.

«Вернётся ли Вяхирева? Обещала. Аня просилась в декретный отпуск ещё год назад. Мы её все уговаривали поиграть ещё год, он сложился для неё очень непросто, были травмы. Она великий спортсмен и очень сильный человек, превозмогая все свои травмы, отпахала на сборах…

Я ей верю на 100%. Она взяла паузу — это её желание стать мамой. Дай бог, чтобы всё получилось. С удовольствием погуляем на крестинах её ребёнка. Сопутствующее: усталость, выжженность, это не может не отражаться. Она не говорила, что не вернётся в гандбол», — приводит слова Шишкарёва «Р-Спорт».

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