«У России не было шансов». Польская газета — о четвертьфинале ЧЕ по волейболу

Польская газета Przeglad Sportowy озаглавила статью о четвертьфинальном матче чемпионата Европы по волейболу Польша — Россия фразой: «Великолепный матч поляков на чемпионате Европы! У России не было шансов». Сборная Польши одержала победу со счётом 3:0 (25:14, 26:24, 25:19).

«Матчи Польши с Россией всегда превращались в войну, но сложно поверить, что на чемпионате Европы они встретились впервые за 10 лет. В этот раз Польша одержала важную победу и в прекрасном стиле проследовала в полуфинал.

Вдохновенная игра поляков была видна ещё в стартовом матче плей-офф с Финляндией, но особенно заметна она стала во встрече с соперником вдвое сильнее — Россией. Команда сохраняла спокойствие в важные моменты.

В первом сете Польша разбила соперника, позволив россиянам набрать всего 14 очков. Во втором сете борьба была упорной, но россияне в концовке допустили ошибки на подаче. В третьей партии доминирование Польши продолжилось благодаря потрясающим подачам и атакам Бартоша Курека и Вильфредо Леона, а также действиям на блоке Новаковского», — говорится в статье.

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