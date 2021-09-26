Сергей Скорович прокомментировал вылет сборной России от Аргентины

Старший тренер сборной России по мини-футболу Сергей Скорович подвёл итоги четвертьфинального матча чемпионата мира. Напомним, сборная России уступила команде Аргентины (1:1, пен. 4:5).



«Мы проиграли и едем домой. Чемпионат мира для нас закончился, итоги его неудачные. Команда работала до конца, до последних секунд. Парни сражались изо всех сил в надежде победить. Были близки к этому, но не сложилось. Значит соперник был в чём-то сильнее. Например, духом, которого нам и не хватило в некоторых эпизодах. Обидно проигрывать такие матчи, когда имеешь преимущество в концовке и упускаешь его.



Большое спасибо всем нашим болельщикам, которые нашли возможность поддержать нас на трибунах. Конечно, если бы был разрешён въезд из России — как минимум половина зала была бы заполнена нашими соотечественниками. Ещё раз огромное спасибо всем, кто болел на трибуне и всем, кто переживал у своих телеэкранов. Спасибо каналу «Матч ТВ» за возможность провести эту трансляцию на федеральном телевидении. Игра была невероятно яркой, было всё, кроме результата. А это самое важное в спорте.



Конечно, серия пенальти – это прежде всего психология. Это дух. Чемпион должен быть в себе уверен — выходить и вколачивать. Мы должны были проявить более твёрдый характер и стойкость», — приводит слова Скоровича официальный сайт АМФР.