Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Сергей Скорович прокомментировал вылет сборной России от Аргентины

Сергей Скорович прокомментировал вылет сборной России от Аргентины
Комментарии

Старший тренер сборной России по мини-футболу Сергей Скорович подвёл итоги четвертьфинального матча чемпионата мира. Напомним, сборная России уступила команде Аргентины (1:1, пен. 4:5).

«Мы проиграли и едем домой. Чемпионат мира для нас закончился, итоги его неудачные. Команда работала до конца, до последних секунд. Парни сражались изо всех сил в надежде победить. Были близки к этому, но не сложилось. Значит соперник был в чём-то сильнее. Например, духом, которого нам и не хватило в некоторых эпизодах. Обидно проигрывать такие матчи, когда имеешь преимущество в концовке и упускаешь его.

Большое спасибо всем нашим болельщикам, которые нашли возможность поддержать нас на трибунах. Конечно, если бы был разрешён въезд из России — как минимум половина зала была бы заполнена нашими соотечественниками. Ещё раз огромное спасибо всем, кто болел на трибуне и всем, кто переживал у своих телеэкранов. Спасибо каналу «Матч ТВ» за возможность провести эту трансляцию на федеральном телевидении. Игра была невероятно яркой, было всё, кроме результата. А это самое важное в спорте.

Конечно, серия пенальти – это прежде всего психология. Это дух. Чемпион должен быть в себе уверен — выходить и вколачивать. Мы должны были проявить более твёрдый характер и стойкость», — приводит слова Скоровича официальный сайт АМФР.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021